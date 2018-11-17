6 وجهات بين دبي والشارقة تحتضن إبداعات «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف ست وجهات ما بين الشارقة ودبي، حالياً، معارض خارجية تضم نتاج عدسات مصورين عالميين ومواهب من الإمارات والمنطقة، ضمن الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2018».

ويقدم المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 21 - 24 نوفمبر الجاري، للجمهور تجربةً مختلفة في عالم التصوير، تتيح للزوار فرصة الاطلاع على إبداعات مصورين عالميين، مثل: كيث بير وهنري جيه فير، وإيريك باريه، ومصوري وكالة «أسوشيتد برس»، إلى جانب الأعمال الفائزة بجائزة «وورلد بريس فوتو» لأفضل صورة صحافية، إذ تعرض أعمالهم في معارض خارجية تشمل أكثر من 100 صورة، وتتوزع في وجهات عدة بين الشارقة ودبي.

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