«الأشكال الفاعلة للنحت» يقترب من محطة الختام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يصل معرض «الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي»، الذي يقدم أعمال اثنين من أبرز الفنانين التشكيليين المبدعين في مجال الفن المفاهيمي، إلى محطة الختام يوم السبت المقبل، في متحف الشارقة للفنون. ويعد المعرض الذي نظمته هيئة الشارقة للمتاحف من أبرز الفعاليات التي شهدها موسم 2018 وأكثرها استقطاباً للجمهور. ويقدم المعرض مجموعة من أعمال الفنانين التشكيليين السعودي عبدالناصر غارم، والنمساوي هيمو زوبيرنيغ، ويتضمن ما يزيد على 40 عملاً فنياً تشمل التراكيب والأفلام القصيرة والمنحوتات واللوحات الفنية وغير ذلك من الأعمال المتنوعة. ومن خلال الأعمال الفنية التي يبدعانها، يسلط زوبيرنيغ وغارم الضوء على الكثير من المزايا الخفية ضمن مجتمعاتنا، والتي تشمل العادات والتقاليد والأعراف الثقافية المنتشرة في المجتمع.

يعد الفنان التشكيلي عبدالناصر غارم، الذي يحمل أيضاً رتبة مقدم في الجيش العربي السعودي، من أبرز الفنانين المرموقين والمعروفين في مجال الفن المفاهيمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وعرضت أعماله في العديد من المعارض والمتاحف حول العالم. أما النمساوي هيمو زوبيرنيغ، والذي تتنوع أعماله في مجال الفنون التصورية والتركيبات، فغالباً ما يوظف عناصر من الأسلوبين التكعيبي والطبيعي أثناء العمل على إبداع أعمال أصيلة.

ويأخذ معرض «الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي» الزوار في رحلة إلى عالم الفن المفاهيمي من خلال الأعمال التي نفذها الفنانان.

40

عملاً فنياً، يضمها المعرض.