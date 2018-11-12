«العويس الثقافية» تحيي ذكرى الجواهري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة موسعة عن الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري (1898 ـ 1997)، بعنوان «الجواهري معاصراً» يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إحياءً لذكرى الشاعر العراقي الذي نال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام (1990 ـ 1991)، مفتتحاً بذلك باباً جديداً في الجائزة (الإنجاز الثقافي والعملي) تقديراً لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.

وتشتمل الندوة على جملة فعاليات تتصل بحياة الشاعر محمد مهدي الجواهري منها عرض لفيلم وثائقي عن الشاعر الراحل، وإطلاق كتاب «يا دجلة الخير.. مختارات من قصائد الجواهري»، ومشاركات نقدية عبر أوراق وبحوث أبرزها «الرفض في شعر الجواهري بين رصد الواقع وتأصيل المثال» للدكتور ضياء عبدالرزاق العاني، و«حوار فلسفي بين الجواهري والمعري.. دراسة في الإشارات الفلسفية في قصيدة أبوالعلاء المعرّي» للدكتور أحمد الزعبي، و«الجواهري.. جغرافية الكتابة» للدكتور عارف الساعدي، و«جماليات الغضب والقسوة.. تأملات في شعرية الجواهري» للدكتور علي جعفر العلاق، و«إيقاع التكرار في شعر الجواهري» للدكتور مقداد محمد شكر قاسم، و«إيقاع تجربة الموت عروضياً في شعر الجواهري من خلال أربع قصائد مختارة» للدكتور علوي الهاشمي، و«الجواهري.. شاعر المفردة» للدكتور شاكر نوري، و«نثر الجواهري.. قراءة في (ذكرياتي)» للدكتور سمر روحي الفيصل.