«ملتقى الفكر» يرصد أثر اللغة في المجتمعات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف «ملتقى الفكر» ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، المحاضر والباحث زيد الأعظمي، في ندوة حوارية تحت عنوان «اللغة وأثرها في تفكك وبناء المجتمعات».

واستعرض الأعظمي أهمية اللغة ودورها في بنية المجتمعات، وقدرتها على خلق مفردات الإبداع والابتكار، التي تسهم في البناء الحضاري والثقافي للأمم، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يتركه تراجع اللغة، على الأفراد والمجتمعات.

واستعرض الأعظمي عدداً من الدراسات أجرتها جامعات بريطانية، بهدف متابعة حركات المخ عند التحدث باللغة الفصيحة، حيث وجدوا أن الجانب الأيسر من المخ هو الذي يتحرك عند التحدث باللغات الأجنبية، في حين أن الجانب الأيمن المسؤول عن الإبداع والابتكار هو الذي يتحرك عند الشروع باستخدام اللغة العربية الفصيحة في الحديث، الأمر الذي دفع بإحدى الجامعات لإطلاق اسم «اللغة الأم» على اللغة العربية.

وأوضح الأعظمي أن عظمة اللغة العربية تتجلى بقدرتها على التداخل في كل الأبعاد، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على قوتها، لافتاً إلى أن اللغات كافة تتغير كل نحو 500 سنة، باستثناء اللغة العربية التي لم تتغير منذ أكثر من 1400 عام، مستندة في ذلك إلى القرآن الكريم.