30 مدرسة تتنافس على «كأس لغتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمشاركة 30 مدرسة حكومية من مدارس الشارقة، انطلقت أمس، منافسات «كأس لغتي» التي تنظمها «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقالت مديرة مبادرة «لغتي» بدرية آل علي: «تعدّ مسابقة كأس لغتي واحدة من المبادرات التي تقودها لغتي من أجل توجيه انتباه الأجيال الجديدة نحو تبنّي مقدرات اللغة العربية، والاهتمام أكثر بالقراءة والمطالعة والتعلم، من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية التي تدعم لغة الضاد، واليوم يضرب طلبة الصف الثالث وزملاؤهم موعداً مع هذه المنافسات القيّمة، وذلك تماشياً مع أهداف المرحلة الرابعة التي أطلقناها أخيراً واستهدفنا بها هذه الفئة العمرية لنؤسسهم على حبّ لغتهم».

وتعتمد لجنة تحكيم مسابقة «كأس لغتي» على جملة من المعايير التحكيمية، حيث تضع في الاعتبار الجوانب الشخصية للمشاركين، وطلاقة التعبير، وسلامة اللغة.