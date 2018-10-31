64 صورة لـ «حكايتنا العربية» تتنافس على لقب «لحظات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختارت مسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي، التي تنظمها «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي»، التابعة لأبوظبي للإعلام، وشركة المراعي، 64 صورة من أصل 40 ألف مُشاركة عربية، لتتنافس على لقب النسخة الثامنة من المسابقة التي تدور حول موضوع «حكايتنا العربية» هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام» عبدالرحمن عوض الحارثي، إن «النتائج التي حقّقتها المسابقة، سواء في أعداد المشاركين أو جودة الصور، تبرهن عاماً بعد آخر على نجاحها، وهو ما أسهم في استمرار تنظيمها»، مشيراً إلى أن المسابقة «نجحت في تأكيد مكانتها عبر الكشف عن الإمكانات والمهارات الفنية والإبداعية التي يتمتع بها أبناء المنطقة، ما عزّز من مكانة قناة ناشيونال جيوغرافيك، كمنصة جاذبة للمحترفين وهواة التصوير في آن معاً».

وأضاف الحارثي أن «المشاركات التي شهدناها هذا العام ستكون محفزاً وملهماً لجميع المهتمين من مجتمع المصوّرين، هواة ومحترفين، والتي سنعمل من خلالها على اختيار موضوعات جديدة، تسهم في بناء الشخصية العربية المبدعة، واختيار الزوايا والقصص التي ترفد مجتمعاتنا برسائل إنسانية قيّمة».

وتضم لجنة تحكيم «لحظات» مصورة ناشيونال جيوغرافيك السعودية المُحترفة والحائزة العديد من الجوائز تسنيم سلطان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق المؤسّسي في «المراعي» حسام عبدالقادر.

من جهته، قال حسام عبدالقادر: «نشهد تحسناً ملحوظاً في جودة الصور عاماً تلو الآخر. وصور هذا العام تحكي حكايات تاريخية وثقافية واجتماعية وإنسانية من حكايتنا العربية بجودة ومعايير عالمية للتصوير الفوتوغرافي، أعتقد أن اختيار الفائز بمُسابقة هذا العام هو اختبار صعب للغاية، إذ إن هناك العديد من المواهب التي تستحق الفوز».

• 40 ألف مُشاركة عربية استقطبتها المسابقة هذا العام.