«السلق العربي».. إرث الصقارة يمتد إلى ميادين المنافسة

تنطلق في منطقة العين غداً، منافسات النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026-2027، التي ينظمها نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي، على أن تستضيف منطقة الظفرة الجولة الثانية في 14 نوفمبر، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتهدف البطولة إلى صون تراث السلوقي العربي وتطوير رياضته، والمحافظة على السلالات الأصيلة ودعم الملاك والمربين، إلى جانب استقطاب الأجيال الجديدة إلى هذه الرياضة التراثية، وتعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة مسابقة جمال السلوقي العربي (المزاين)، ومسابقة محاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بهدف إبراز الخصائص الجمالية والقدرات والمهارات الفطرية لهذا النوع من الكلاب.