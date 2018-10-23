«على طرق الجزيرة العربية».. عرض أول في «لوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن تقديمه، للمرة الأولى، عرض «على طرق الجزيرة العربية»، الذي يشمل الأداء الموسيقي والفني المستوحى من معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور». ويشهد العرض، الذي يمتد على 75 دقيقة مشاركة 80 فناناً من مختلف أنحاء العالم، ليبيّن طرق التبادل التجاري في الجزيرة العربية من المغرب إلى الصين، ويستمر لمدة ثلاث ليالٍ، من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل في المتحف.

ويأخذ العرض الجمهور في رحلة تأسر الحواس، لتسلط الضوء على التراث الفني الغني لطرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية، من خلال الموسيقى وعروض الأداء والشعر من شبه الجزيرة العربية وإفريقيا والبحر المتوسط والهند وإندونيسيا والصين، والتي ستترافق مع رسم استثنائي لفن الخط العربي للفنان الملقّب بـ«كوم». ويضم العرض المنشد فيصل اللبان وفرقة البحارة للفنون الشعبية من السعودية، وفريدة محمد علي من العراق، ورمضان علي حسن يوسف من مصر، وفرقة رحوم البقالي من المغرب، وفرقة زدويتو يوهنس من إثيوبيا، وغوار خان مانجانيار من الهند، ولينجلينج يو من الصين، وراتوه جاروه من إندونيسيا، ومحمد كومنجي الملقّب بـ«كوم» من تونس، وفرقة العيّالة من الإمارات العربية المتحدة. يُذكر أن الإخراج الفني لعرض «على طرق الجزيرة العربية» هو لجان هيرفي فيدال من شركة زمان للإنتاج ومهدي بن شيخ من غاليري إتينرانس. أما تصميم الإضاءة، فقد عمل عليه كريستوف أوليفييه، فيما شارك في التصميم الفنّي آلان بوركارث. وقد أشرف على تسجيل الصوت إريك بودارد، وأنتجت العمل منى حامد.