الضوء من وجهة نظر معاصرة في «منوَر 421»

المصدر: أبوظبي- الإمارت اليوم

ضمن برنامجه العام الذي يُقام على مدار السنة، ينظم «فن أبوظبي» المعرض الرابع ضمن سلسلة المعارض الفنية التي تقدم أعمال الفن المعاصر المخصصة للبيع، وذلك بالتعاون مع صالة «حافظ جاليري» التي تتخذ من جدة بالمملكة العربية السعودية مقراً لها. ويقام المعرض الجماعي تحت عنوان «منوَر» في «معرض421» بميناء زايد من 10 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

يركز معرض «منوَر» على الفن الإسلامي ويتضمن أعمالاً لفنانين سعوديين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، من بينهم راشد الشعشعي، وسارة العبدلي، وعلي شعبان، وخالد زاهد، ونجود السديري، ولولوة الحمود. تركز الأعمال على عنصر «الضوء» باعتباره الفكرة الأساسية للمعرض، ويقدم الفنانون المشاركون أعمالاً تنطوي على تفسيراتهم المعاصرة لموضوع المعرض باستخدام أدوات مختلفة تتنوّع بين الخط والرسم والوسائط المتعددة والأعمال التركيبية.

وقالت مدير إدارة «فن أبوظبي» دياله نسيبة: «يسعدنا التعاون مع (صالة حافظ) لتنفيذ برنامج المعارض العام الذي اطلقناه منذ مارس الماضي، ويعد معرض (منوَر) الرابع والأخير لهذا العام، وقد نجحت سلسلة المعارض هذه في ربط الصالات الفنية مع جامعي الفن طوال العام. وتحرص صالة حافظ على المشاركة في (فن أبوظبي) كل عام، وقبل أن ينطلق الحدث الرئيس في نوفمبر القادم نقدم منصة مختلفة في دولة الإمارات لعرض أعمال جديدة مثيرة لفنانين سعوديين أو مقيمين في السعودية، الذين يعكسون تفاعلهم مع المجتمع في أعمالهم».

وقال فيصل الحسن مدير (معرض421): «تعكس مثل هذه المعارض هدف معرض421 المتمثل في عرض الأعمال الإبداعية للفنانين الموهوبين في المنطقة، وتوفير منصة قيّمة تصل الفنانين بأفراد الجمهور ومحبي الفن، ونتطلع إلى عرض مجموعة من النماذج العصرية من الفن الإسلامي من معرض حافظ جاليري». وقالت مدير «حافظ جاليري» ومنسق المعرض سلمى عناني: «يشمل المعرض أعمال 12 فناناً وفنانة منهم فنانون سعوديون وعرب وبعضهم يقيم في السعودية والإمارت».