«برامج ودورات متنوعة» في مهرجان المهارات الصيفية بمدينة الطفل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مدينة الطفل في دبي فعاليات مهرجان المهارات الصيفية، التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري. وتهدف الفعاليات إلى تنمية مهارات جيل المستقبل عن طريق تنظيم برامج متنوعة تجمع بين الترفيه والإفادة خلال مفاجآت صيف دبي.

وتشمل فعاليات المهرجان العديد من المسابقات والعروض الممتعة، وبرامج صناع المستقبل والورش والدورات المتنوعة والمشوقة، والتحديات الرياضية مثل مسابقتَي عام زايد: «مسابقة التصوير» ومسابقة «سنمشي على خطاك يا زايد»، وعروض الدلافين، ودورة «الروبوتات الممتعة»، ودورة «أصدقاء الروبوت»، ودورة «الطباعة ثلاثية الأبعاد»، وفعالية «اصنع مجرتك السحرية»، وعرض «استمتع مع رياضة الزومبا»، والعروض السحرية و«عرض الطبول» على المسرح التفاعلي بالمدينة، وعروض «شرنقة المجرة»، وعروض «مدهش» الممتعة، وفعالية «اصنع مركبتك الفضائية».

وتهدف مدينة الطفل، من خلال المهرجان، إلى تعزيز وإبراز المهارات المتنوعة للطفل في مختلف المجالات، بالإضافة إلى السعي لنقل المفاهيم والمضامين العلمية للأطفال بطريقة سلسة وممتعة، تضمن لهم كسب معلومات قيمة ومفيدة في فصل الصيف، مع الحفاظ على عناصر المتعة والمرح، ما يسهم في تكوين جيل يتمتع بمهارات متميزة ومخزون وفير من المعلومات والثقافة.