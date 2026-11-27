الإمارات اليوم – رأس الخيمة

تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المرئي والسينمائي، مع دخول أدوات توليد الصور والفيديو والإنتاج ثلاثي الأبعاد في مراحل متعددة من العمل الفني، بدءاً من تطوير الأفكار وكتابة السيناريو، وصولاً إلى تصميم الشخصيات وإنتاج المشاهد ومعالجتها صوتياً وبصرياً.

وفي هذا السياق، تنظم مبادرة «فن رأس الخيمة»، التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ورشة تدريبية بعنوان «إنتاج الفيديو السينمائي بالذكاء الاصطناعي»، يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في رأس الخيمة، بإشراف الفنانة وصانعة الأفلام الإيطالية فرانشيسكا فيني.

وتأتي الورشة ضمن برنامج مركز الأفلام 2026، الذي يمتد أربعة أيام، ويجمع بين التدريب الحضوري على مدى يومين وجلسات المتابعة المباشرة عبر الإنترنت خلال اليومين التاليين.

ويعمل المشاركون خلال البرنامج على تطوير مشروع فيلم، بدءاً من صياغة الفكرة وبناء القصة وتصميم الشخصيات وبيئاتها، وصولاً إلى تحويل السيناريو إلى قائمة لقطات وإنتاج مشهد سينمائي متكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الإنتاج ثلاثي الأبعاد.

ويتضمن التدريب التعامل مع عناصر الإنتاج السينمائي، بما فيها الهندسة الصوتية والمعالجة اللونية، إلى جانب تقنيات الحفاظ على اتساق ملامح الشخصيات واستمرارية المواقع والبيئات بين اللقطات المختلفة.

وتُعقد الجلسات الحضورية في مبنى شركة غاز رأس الخيمة، من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، فيما تخصص اليومان التاليان لجلسات مباشرة عبر الإنترنت، تتولى خلالهما فرانشيسكا فيني مراجعة مشروعات المشاركين ومساعدتهم على معالجة التحديات الإنتاجية.

كما يتعرف المشاركون إلى استخدام مواقع التصوير الافتراضية في تخطيط الإضاءة وتحديد زوايا الكاميرات وتنظيم حركة الشخصيات داخل المشاهد.

وتعمل فرانشيسكا فيني في مجالات السينما التجريبية وفن الفيديو والأداء والإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقدمت أعمالاً توظف هذه التقنيات ضمن فعاليات بينالي رأس الخيمة للفن المعاصر 2026، كما تستعد للمشاركة في مهرجان فن رأس الخيمة 2027.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الدكتورة ناتاشا ريدج، إن برنامج مركز الأفلام يستهدف تمكين المبدعين في رأس الخيمة ومختلف أنحاء الدولة من اكتساب مهارات جديدة والتعرف إلى التقنيات الناشئة في صناعة الأفلام، والاستفادة من خبرات المتخصصين في المجال.

وأضافت أن التطورات التكنولوجية المتسارعة لا تلغي أهمية السرد القصصي باعتباره فناً إنسانياً، مشيرة إلى أهمية المحافظة على الهوية والبصمة الفنية للمبدعين مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي.

ويندرج برنامج مركز الأفلام ضمن أنشطة «فن رأس الخيمة» على مدار العام، التي تشمل منح إنتاج الأفلام وبرامج الإقامات الفنية، إلى جانب بينالي رأس الخيمة للفن المعاصر الذي يقام كل عامين، في إطار دعم صناعة الأفلام والمواهب السينمائية في رأس الخيمة والإمارات الشمالية.

وتستهدف الورشة صناع الأفلام والكتاب والفنانين والمصممين وصناع المحتوى والمهتمين بالمجالات الإبداعية، بمختلف مستويات الخبرة، مع تفضيل امتلاك المشاركين معرفة أساسية بكتابة الأوامر النصية لأدوات الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور.

وتبلغ رسوم المشاركة 250 درهماً، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم المصرفية، وتشمل وجبتي غداء خلال يومي التدريب الحضوري، وإتاحة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في الدورة، على أن يحضر المشاركون حواسيبهم المحمولة.