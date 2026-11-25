دبي - الإمارات اليوم

تشهد دولة الإمارات توسعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والاقتصادية، مع انتقال التركيز تدريجياً من إطلاق المبادرات والاستراتيجيات إلى توظيف هذه التقنيات في العمليات التشغيلية وقياس أثرها على الإنتاجية وجودة الخدمات.

ومع تزايد الاستثمارات في الحلول التقنية المتقدمة، تبرز جاهزية المؤسسات بوصفها عاملاً أساسياً للاستفادة من هذه الاستثمارات، إذ لا يرتبط تحقيق العوائد بمجرد تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، بل بقدرة الشركات على دمجها في عملياتها، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وتأهيل الكفاءات، ووضع أطر واضحة للحوكمة وقياس النتائج.

وقال المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة «ناغارو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشار قصار، إن الإمارات دخلت مرحلة جديدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، تركز على التنفيذ الفعلي بعد أن أسهمت المبادرات والاستراتيجيات السابقة في تهيئة البيئة اللازمة لذلك.

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من منظومة تشغيل الخدمات الحكومية والبنية التحتية المالية وعمليات صنع القرار المؤسسي، إلى جانب ارتباطها بالاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.

وأوضح أن هذا التحول يفرض على قادة الأعمال إعادة ترتيب أولوياتهم، بحيث لا يقتصر الاهتمام على تبنّي التكنولوجيا، بل يمتد إلى مدى استعداد المؤسسات لتوظيفها وتحويل الإنفاق عليها إلى مكاسب تشغيلية وتنافسية. ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية للبيانات، ورفع كفاءة العمليات، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس النتائج والعائد من الاستثمار.

وأشار قصار إلى أن توجه الحكومة الاتحادية نحو تحويل 50% من خدماتها وعملياتها إلى وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين خلال عامين، وفقاً لما أورده البيان استناداً إلى كلية «سلون» للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يعكس انتقال التركيز إلى تحديد أهداف تنفيذية وجداول زمنية لتطبيق هذه التقنيات.

وأضاف أن هذا التوجه يرفع سقف التوقعات لدى المؤسسات التي تتعامل مع الجهات الحكومية أو تعمل ضمن البيئة التنظيمية والتجارية نفسها، ويعزز أهمية تطوير قدراتها التقنية والتشغيلية لمواكبة التحول.

وعلى مستوى القطاع الخاص، أشارت نتائج تقرير «واقع الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة «ماكينزي»، بأن نحو 84% من المؤسسات في دول المجلس دمجت الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها التشغيلية، مقارنة بنحو 62% في عام 2023.

كما أفادت نحو 58% من المؤسسات بأنها استخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي القادرة على إدارة العمليات من بدايتها إلى نهايتها. غير أن انتشار هذه التقنيات لا يعني بالضرورة تحقيق عوائد مالية مماثلة، إذ أشار التقرير، بحسب البيانات الواردة، إلى أن نحو 11% فقط من المؤسسات تحقق من الذكاء الاصطناعي مساهمة لا تقل عن 5% من أرباحها.

وتعكس هذه الأرقام، وفقاً لقصار، فجوة بين انتشار استخدام التكنولوجيا وقدرة المؤسسات على تحويلها إلى نتائج مالية وتشغيلية قابلة للقياس. فالمؤسسات التي تكتفي بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى عملياتها القائمة قد لا تحقق القيمة المتوقعة، مقارنة بتلك التي تعيد تصميم أساليب العمل وتدمج هذه التقنيات في مختلف مراحل التشغيل.

وتكتسب مسألة قياس النتائج أهمية خاصة في السوق الإماراتية، في ظل تزايد الإفصاح عن مؤشرات أداء البرامج الحكومية، بما يشمل حجم الخدمات المقدمة ومستويات الأتمتة وساعات العمل التي تم توفيرها. ومن شأن هذه المؤشرات أن تتيح مقارنة أكثر وضوحاً بين أهداف التحول الرقمي والنتائج المحققة، وأن ترفع أهمية قياس أثر الاستثمارات التقنية في مؤسسات القطاع الخاص.