ذكاء اصطناعي باللهجة الإماراتية ومسيّرات لمراقبة البيئة أبرز تقنيات «من المختبر إلى السوق»

نظم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة معرض «من المختبر إلى السوق 2026»، على مدار يومين، في مقره بجزيرة ياس في أبوظبي، مستعرضاً أكثر من 70 تقنية وابتكاراً متقدماً طورتها منظومته البحثية، وتغطي خمسة قطاعات رئيسة تشمل الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، والأمن السيبراني والتكنولوجيا الكمية، والسلامة والأمن، والتقنيات المناخية، والتكنولوجيا المالية، في خطوة تعكس تنامي الجهود الرامية إلى توظيف البحث العلمي في تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات الحيوية.

وتفصيلاً يهدف المعرض إلى إبراز دور مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في نقل التقنيات المتقدمة من المختبر إلى السوق، وتعزيز الطلب على التقنيات الجاهزة للسوق والواعدة، وبناء شراكات استراتيجية واستقطاب المستثمرين لتسريع وصول الابتكارات إلى الأسواق، إلى جانب خلق فرص للتعاون مع القطاع الصناعي والجهات الحكومية والعملاء، وتطوير حلول تلبي الاحتياجات والتحديات الواقعية وتدعم منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والمنطقة.

وفي مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، برزت منظومة «فالكون العربية» (Falcon Arabic Suite)، التي تضم نماذج متخصصة في فهم اللهجة الإماراتية ومعالجة الكلام والوثائق والصور، بما يعزز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، إلى جانب منصة «هاير بوينت» (HirePoint) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لأتمتة عمليات استقطاب الكفاءات وفرز طلبات التوظيف، ونظام «سديد» (SADEED) الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومراقبة الحالة التشغيلية للمعدات والأجهزة.

وشملت الابتكارات تقنيات متقدمة للأنظمة ذاتية التشغيل والطائرات المسيّرة، من بينها حلول جوية لمراقبة الكوارث وفحص البنية التحتية والرافعات، وأنظمة للمساعدة في استعادة النظم البيئية وتنفيذ عمليات البذر، فضلاً عن طائرات مسيّرة مصممة للعمل داخل المباني، وتقنيات للملاحة الجوية لا تعتمد على أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، بما يتيح تشغيلها في البيئات التي تتعرض فيها إشارات الملاحة للتشويش أو التعطيل، كما تضمنت المعروضات أنظمة رادارية متطورة للتصوير والاستشعار، وحلولاً لتعزيز الاتصالات الجوية وتحت الماء.

وفي قطاع الأمن السيبراني والحوسبة الكمية، استعرض المجلس تقنيات لتوزيع مفاتيح التشفير بالاعتماد على التشابك الكمي، ومولدات للأرقام العشوائية الكمية، إلى جانب حلول تشفير سيادية وخدمات متخصصة لتقييم أمن الأنظمة والاستعداد لمتطلبات عصر الحوسبة الكمية، كما استعرض أدوات تتيح تنفيذ عمليات الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تشفير البيانات، وتقنيات للتعلم الاتحادي تعزز خصوصية المعلومات خلال تدريب النماذج اللغوية الكبيرة، فيما تضمنت ابتكارات السلامة والأمن أنظمة متخصصة للكشف عن الطائرات المسيّرة باستخدام المستشعرات الصوتية، وحلولاً لحماية البنية التحتية الحيوية وصواريخ ذاتية الاندفاع، إلى جانب أنظمة جدران مقاومة للانفجارات، ومواد متقدمة لتطوير الدروع الواقية للجسم، وأجهزة متخصصة لتعزيز الحماية الأمنية والتعامل مع بعض التهديدات التقنية.

وعلى صعيد الاستدامة والتقنيات المناخية، استعرض المجلس ابتكارات للكشف السريع عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه، من بينها نظام «أكوا تريس» (Aqua Trace)، وأغشية سيراميكية متطورة لتحلية المياه تتميز بقدرتها على إطالة العمر التشغيلي وزيادة كفاءة استعادة المياه، فضلاً عن مواد وهياكل مركبة يعاد تصنيعها من النفايات، وطلاءات متقدمة لإدارة الحرارة، وتقنيات لتحسين خصائص التربة واحتفاظها بالمياه، وحلول تستخدم الليزر في أبحاث تعزيز هطول الأمطار.

كما شملت المعروضات تقنيات للاستشعار المغناطيسي الكمي، يمكن توظيفها في مراقبة ثاني أكسيد الكربون المخزّن وتقييم حالة البطاريات، إلى جانب حلول للاتصالات الضوئية عبر الفضاء الحر، وتقنيات متخصصة في الاختبارات المخبرية للمواد المتقدمة وتأهيل المعدات والإلكترونيات، وتكشف هذه الابتكارات عن اتساع نطاق الأبحاث التي تحتضنها المنظومة، وتوجهها نحو تطوير حلول تستجيب لاحتياجات قطاعات حيوية، من الأمن والمياه والطاقة إلى الصناعة والبيئة والاتصالات.

وانقسم معرض «من المختبر إلى السوق 2026» إلى خمسة قطاعات رئيسة تمثل مراحل انتقال الابتكارات من المختبر إلى السوق، وتشمل الأبحاث والتطوير، وإثبات المفهوم، والحلول الجاهزة للتطبيق، والشركات المنبثقة عن المشاريع البحثية، إلى جانب التحديات الابتكارية، بما يعكس تنوع مخرجات المنظومة البحثية للمجلس واختلاف مستويات نضجها التقني وفرص توظيفها في القطاعات الحيوية.