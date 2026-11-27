وكالات

تستعد شركة ”أبل“ لاحتمال تقديم نقلة غير تقليدية في تصميم هواتف آيفون، بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول أجهزتها من هذه السلسلة.

وتشير معلومات مسربة إلى اختبار الشركة استخدام السيراميك في تصنيع مكونات أحد إصدارات آيفون 20 برو المنتظر عام 2027، في خطوة قد تمنح الهاتف طابعاً مختلفاً عن الأجيال السابقة، وفق ما كشفه حساب التسريبات التقني المعروف ”Fixed Focus Digital“، عبر منصة ”ويبو“ الصينية.

وتفتح هذه التسريبات الباب أمام احتمال ظهور نسخة استثنائية من الهاتف بمواد تصنيع غير معتادة في سوق الهواتف الذكية، خصوصاً أن المؤشرات الأولية تتحدث عن إنتاج محدود للمكونات السيراميكية، وهو ما قد يجعل الإصدار المرتقب من بين أكثر نسخ آيفون تميزاً.

وكشف الحساب عن تمكنه من الاطلاع على مكونات مصنوعة من السيراميك، يجري إعدادها لصالح أحد هواتف ”أبل“ المقرر طرحها العام المقبل.

وبحسب التسريب، فإن الطاقة الإنتاجية لهذه المكونات ستكون محدودة للغاية، الأمر الذي يعزز احتمالات توظيفها في إصدار خاص من iPhone 20 Pro، بدلاً من اعتمادها في جميع النسخ التي ستطرحها الشركة.

لكن الغموض لا يزال يحيط بالشكل النهائي لهذا التوجه، إذ لم يكشف المسرب عن الموضع الذي ستستخدم فيه ”أبل“ المادة الجديدة، وما إذا كانت ستعتمد عليها في تصنيع الغطاء الخلفي للهاتف بالكامل، أو إدخالها في أجزاء أوسع من الهيكل الخارجي، أم استخدامها في مكونات أصغر.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشره موقع ”Digital Trends“ التقني إلى أن المعلومات المتداولة لا تحسم طبيعة التصميم الجديد، بينما ذكر موقع ”MacRumors“ أن المشروع قد ينتقل إلى مرحلة الإنتاج الضخم حال اجتيازه اختبارات التحقق الهندسي (EVT)، التي تسبق عادة مراحل التصنيع الواسع، وتستهدف التأكد من جاهزية التصميم والمكونات.

ورغم أهمية التسريب، فإن وصول الهاتف إلى الأسواق بهذه المادة لا يزال أمرًا غير محسوم، إذ يتوقف تنفيذ المشروع على نتائج الاختبارات الهندسية التي تخضع لها المكونات الجديدة.

كما لم تعلن ”أبل“ رسمياً اعتماد اسم iPhone 20 لسلسلة الهواتف المنتظرة، ما يعني أن الاسم والتصميم والتفاصيل المتعلقة بالإصدار السيراميكي تظل ضمن نطاق المعلومات غير المؤكدة حتى الآن.