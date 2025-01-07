«إميليا بيريز» و«ذي بروتاليست» يحصدان جوائز «غولدن غلوب»

حصد فيلما «إميليا بيريز» و«ذي بروتاليست» الحصة الأكبر من جوائز «غولدن غلوب» التي وُزّعت، أمس، ضمن احتفال أطلق موسم المكافآت الهوليوودية.

وحصل فيلم «إميليا بيريز» الاستعراضي، للمخرج الفرنسي جاك أوديار، على أربع جوائز، من بينها أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، بينما نال «ذي بروتاليست» جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل ممثل لأدريان برودي الذي يؤدي دور ناجٍ مجري من محرقة اليهود (هولوكوست).

وأكّد أوديار أنه يشعر بارتياح لإنجازه هذا العمل، وقال: «عندما يحظى فيلم ما بترشيحات كثيرة نخشى من خيبة الأمل». وكان «إميليا بيريز» المتمحور على تاجر مخدرات مكسيكي، نال العدد الأكبر من الترشيحات، إذ رُشّح لـ10 جوائز «غولدن غلوب».

وفاز هذا العمل أيضاً بجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وجائزة أفضل أغنية أصلية، في حين حصلت زوي سالدانا على جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد.

وقال أوديار: «الليلة جميلة جداً وجيدة جداً، وأنا سعيد لأن زوي نالت جائزة».

والفوز في «غولدن غلوب» يجعل الأفلام تكسب جماهير جديدة وتبني زخماً لاحتفال توزيع جوائز الأوسكار المرتقب في أوائل مارس المقبل.

وبرز في الحفل أيضاً فيلم «ذي بروتاليست» الذي فاز بـ«غولدن غلوب» أفضل مخرج لبرادي كوربيت.

وفي واحدة من أكبر مفاجآت الأمسية فازت البرازيلية فرناندا توريس بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «آيم ستيل هير»، الذي يتناول قصة عائلة فككها النظام الدكتاتوري العسكري في البلاد خلال سبعينات القرن الـ20.

عودة إلى المشهد السينمائي

ومن خلال فوزه يسجّل الممثل أدريان برودي عودة إلى المشهد السينمائي، بعد أكثر من عقدين على فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم «ذي بيانست» الذي أدى فيه أيضاً دور أحد الناجين من محرقة اليهود، وبات بفضله أصغر شخص يفوز بأوسكار في هذه الفئة.

وقال: «قبل فترة ليست ببعيدة جداً شعرت بأن هذه اللحظة قد لا تتاح لي مرة أخرى». وأضاف «هذه القصة... تذكرنا برحلة والدتي وأجدادي للفرار من أهوال الحرب والمجيء إلى هذا البلد العظيم».

إلى ذلك فازت ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي كوميدي عن دورها في «ذي سبستنس»، الذي تؤدي فيه شخصية نجمة هوليوودية سابقة مدمنة على مصل لتجديد الشباب.

وأقرّت مور بأنها كانت تخشى أن تصبح ممثلة مسنّة، وشكرت مخرجة الفيلم الفرنسية على «النص الساحر والجريء والشجاع»، الذي أتاح لها التميّز باحتفال مهم. وقالت: «أنا في حالة صدمة. أمارس هذه المهنة منذ فترة طويلة، منذ أكثر من 45 عاماً، وهذه المرة الأولى التي أفوز بها كممثلة».

إصلاحات شاملة

وهذه السنة الثانية لـ«غولدن غلوب» بعد تنفيذ مجموعة إصلاحات شاملة جراء تأثرها عام 2021 باتهامات لأعضاء في الجهة المنظمة بارتكاب انتهاكات أخلاقية وممارسات عنصرية وأخرى مرتبطة بالفساد. وتولّت تقديم الاحتفال الممثلة نيكي غلاسر التي بدأت حديثها بمونولوج لاقى استحسان الحاضرين.

وقالت مازحة: «أهلاً وسهلاً بكم في حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب الثانية والثمانين، ليلة أوزمبيك الكبيرة»، في إشارة إلى عقار إنقاص الوزن الذي حظي برواج كبير بين أوساط هوليوود.

ومن بين الأعمال الدرامية حصل فيلم «كونكلايف» الذي تدور أحداثه في الفاتيكان على جائزة أفضل سيناريو. وفي الكوميديا فاز سيباستيان ستان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في «ايه ديفرنت مان»، الذي يتولى فيه شخصية رجل يخضع لعلاج تجريبي لحالة تشوه في الوجه، لكنه يندم على عواقب ذلك.

وقال ستان: «إن انزعاجنا من الإعاقة والتشوه عليه أن ينتهي فوراً»، داعياً إلى جعل هذا الموضوع مسألة عادية.

وفاز كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم «ايه ريل باين» الكوميدي للمخرج جيسي أيزنبرغ.

ونال فيلم «فلو» اللاتفي الذي يتناول قصة حيوانات تُجبر على العمل معاً بعد انجرافها في قارب عبر عالم غمرته الفيضانات، جائزة أفضل فيلم تحريكي. وكافأ الاحتفال أعمالاً تلفزيونية مع فوز مسلسلات «شوغَن» و«هاكس» و«بايبي رييندير».