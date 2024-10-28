فيلم «آخر رسالة».. عن أم تكتشف صراعات ابنها

ينافس الفيلم القصير «آخر رسالة»، للمخرج سيف مدبولي، في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي، الذي تتواصل فعالياته حتى الأول من الشهر المقبل.

ويعرض الفيلم، وهو من بطولة شيرين رضا وفراس سعيد، الخميس والجمعة المقبلين.

وفي استكشاف مؤثر للروابط العائلية، تدور أحداث الفيلم عن أم تكتشف معاناة وصراعات ابنها الخفية، والعواقب الوخيمة لسوء التواصل بينهما عندما تعلم بمحاولته الانتحار، ما يقودها إلى رحلة اكتشاف.

وعن الفكرة وراء صنع العمل، قال المخرج سيف مدبولي «لقد أنتجت هذا الفيلم القصير لتسليط الضوء على أهمية العلاقات الأسرية، خصوصاً بين الآباء وأبنائهم. فالأمر يتعلق بسوء التواصل، ومن الضروري أن يستمع الآباء إلى أطفالهم ويدعموهم، ويخلقوا بيئة آمنة في المنزل، حتى لا يشعروا بالحاجة إلى البحث عن الطمأنينة في مكان آخر، حيث قد يتعرضون للأذى».

والفيلم من تأليف دينا ماهر، ويشارك في بطولته سلمى عمار ومحمد فتحي.

يشار إلى أن سيف مدبولي مخرج شاب، تخرج في مدرسة لندن للأفلام، وبدأ مسيرته كمخرج منفذ مع المخرج هادي الباجوري لستة أعوام، عمل خلالها على الكثير من الأعمال الفنية.