فيلم بولندي يحصد جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي

فاز فيلم «أغنية الماعز»، للمخرج البولندي أندريه جاكيموفسكي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط التي اختتمت أول من أمس في مصر. والفيلم إنتاج يوناني بولندي - إيرلندي مشترك، وهو من بطولة ماتيوس كوشيوكيفيتش وإيفيجنيا تزولا وثيميس بانو.

وحملت الدورة الـ40 للمهرجان اسم الممثلة المصرية نيللي.

ونال فيلم «نزهة» للمخرجة أونا جونياك من البوسنة والهرسك جائزة أفضل عمل أول.

وحصل التونسي مجد مستورة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «وراء الجبال»، وحصلت مواطنته أمينة بن إسماعيل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «المابين».

وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى ديفيد فلاسيتس عن فيلم «العنزة». فيما حصل فيلم «احتفال» من كرواتيا على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج.

وفي مسابقة أفضل فيلم عربي طويل، ذهبت الجائزة إلى «المابين» للمخرجة ندى المازني. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم المصري - الإيطالي «العنزة» من بطولة عمرو سعد وسيد رجب.

ونال الفيلم التونسي «وراء الجبال» جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم روائي عربي طويل. وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير «أنا يا بحر منك» للبنانية فيروز سرحال. وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى «تالت مرة بموت» من لبنان لكارل حداد.