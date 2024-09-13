تايلور سويفت وكايتي بيري تتصدّران أبرز جوائز «إم تي في»

أضافت النجمة الأميركية تايلور سويفت إلى رصيدها جائزة جديدة، حيث فازت بلقب أفضل أغنية مصوّرة خلال السنة عن أغنيتها «فورتنايت»، ونالت كذلك للعام الثالث توالياً جائزة المعجبين، وذلك خلال حفلة «إم تي في ميوزيك أووردز»، التي أقيمت أمس.

أمّا المغنية كايتي بيري فنالت جائزة «فيديو فانغارد أوورد»، المخصصة للفنانين الذين أحدثوا أثراً قوياً على صناعة الأغنيات المصوّرة.

وقالت تايلور سويفت التي تولّت أيضاً إخراج أغنيتها المصوّرة خلال تسلّمها الجائزة «أحاول دائماً إيجاد طريقة لأشكر جمهوري لأنه جعل حياتي على ما هي عليه».

ودعت النجمة العالمية خلال الحفلة التي أقيمت في إلمونت بولاية نيويورك محبّيها إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت المغنية البالغة 34 عاماً: «إذا كنتم في الـ18 فما فوق، سجّلوا للتصويت لشيء آخر مهم جداً».

وكانت تايلور سويفت أعلنت دعمها مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، عقب المناظرة التلفزيونية بين نائبة الرئيس الحالية ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، مساء أول من أمس.

وكتبت نجمة البوب في منشور على شبكة «إنستغرام» عن هاريس: «إنها تناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها».

وافتتح مغني الراب الشهير إيمينيم الحفلة بإعادة تكوين الديكور، الذي أدى فيه خلال نسخة 2000 من جوائز «إم تي في» أغنيته «ذي ريل سليم شايدي» The Real Slim Shady يرافقه العشرات من شبيهيه.