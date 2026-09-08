أحمد بن محمد يعتمد إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم المجتمع الإماراتي

ترأس سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اعتمد سموه إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم المجتمع الإماراتي.

وقال في تدوينة على حساب سموه على منصة "إكس": "ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة، كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي ... خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا، كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات .... مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب.