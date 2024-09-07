«كسارات البندق».. فيلم كوميدي في افتتاح «تورونتو السينمائي»

قال الممثل الكوميدي بن ستيلر إنه يشعر بسعادة غامرة لاختيار فيلمه الدرامي الكوميدي الأخير «كسارات البندق» للعرض في افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي حيث سيعرض للمرة الأولى.

وأضاف ستيلر وهو يسير على البساط الأحمر مع المخرج ديفيد جوردون جرين وممثلين آخرين: «صنعنا هذا الفيلم الصغير بشكل مستقل. كان عملاً مليئاً بالحب. شعرت بسعادة غامرة لأن تورونتو شاهدته وأرادت افتتاح المهرجان به».

وتدور أحداث الفيلم عن مايكل المطور العقاري الناجح من شيكاغو الذي اضطر إلى السفر لبلدة صغيرة في أوهايو لرعاية أبناء أخته الأيتام بعد أن تعرض والداهم لحادث مروع.

ويسرد الفيلم تصرفات الأولاد الذين اكتشف مايكل أنهم يتدربون على الباليه في مزرعتهم، حيث يطارد الخنازير والدجاج.

وعلى عكس العروض التقليدية للأفلام عُرض فيلم «كسارات البندق» للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي دون عروض أولية أو مقاطع تشويقية.

وقال ستيلر: «هذا هو أول جمهور، ولم أتخيل ذلك مطلقاً عندما كنا نصور الفيلم، لأننا صورناه في هذا البيت الريفي الصغير بميزانية صغيرة جداً، ولم يكن هناك سوانا والأطفال والحيوانات، وكنا نتمنى العثور على مكان عرض يشاهده فيه الناس».

وأضاف: «وها هو سنعرضه وسنرى من الذي سيروق له (الفيلم)، وهذا أمر ممتع».

وانطلقت الدورة 49 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي أمس وشهدت عودة نجوم هوليوود إلى البساط الأحمر بعد إضراب كُتّاب السيناريو العام الماضي.