«فان ديو» يحصد أبرز مكافآت «أنغوليم» للفيلم الفرنكوفوني

فاز «فان ديو» Vingt Dieux بأبرز مكافآت مهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم (غرب فرنسا)، وهي جائزة «فالوا دو ديامان». ويتناول هذا الشريط الروائي الطويل الأول للمخرجة لويز كورفوازييه أحلام شباب الريف وخيباتهم.

ويتمحور الفيلم الذي صوّر في منطقة جورا حيث نشأت المخرجة الشابة حول حياة شاب ضائع نوعاً ما، يضطر ذات يوم إلى الاعتناء بشقيقته الصغيرة. وسعياً إلى كسب المال يشارك توتون الذي يؤدي دوره كليمان فافريو في مسابقة أفضل جبنة كونتيه في المنطقة.

وحرصاً على ضمان فوزه يصمم على سرقة بضع عشرات من اللترات من الحليب الذي استُخدِم لإعداد الجبنة الفائزة في العام السابق، لكنّ الأمور تتعقد عندما يقع في حب الشابة التي تنتج هذا الحليب ماري ليز (مايوين بارتيليمي).

وقالت لويز كورفوازييه خلال مهرجان «كان» الأخير حيث عُرض الفيلم في قسم «نظرة ما»: «كنت أرغب حقاً في أن أكتب فيلماً يدور حول المنطقة، وقد استلهمت بعض من نشأت معهم، وزملائي في القرية. كان من المهم أن يكون الممثلون غير محترفين من السكان المحليين الذين يجدون أنفسهم في القصة».

وأضافت مخرجة العمل الذي نال أيضاً جائزة الطلاب الفرنكوفونيين: «أردت أن أتجنب اعتماد لهجة شكوى من البؤس، وأن يكون الفيلم مبهجاً جداً وفيه روح دعابة».