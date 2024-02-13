«أرغايل» يحتفظ بالصدارة في دور عرض شبه مقفرة

احتفظ فيلم التجسس الكوميدي «أرغايل» بصدارة ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بعد عطلة الأسبوع الثانية على بدء عرضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز».

لكنّ إيرادات الفيلم الذي تولى إخراجه ماثيو فون شهدت انخفاضاً حاداً، إذ تراجعت من 18 مليوناً في نهاية الأسبوع السابق إلى 6.5 ملايين دولار، إذ كانت دور السينما في أميركا الشمالية شبه مقفرة، أول من أمس، بسبب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) التي تستقطب عدداً كبيراً من المتفرجين.

وحلّ في المركز الثاني فيلم «ليسا فرانكشتاين» محققاً 3.8 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه.

أما فيلم الحركة «ذي بيكيبر» فبقي في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 3.5 ملايين دولار.