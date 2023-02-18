مهرجان الإسكندرية ينطلق بشعار «سينما لكل الناس»

بدأت الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أول من أمس تحت شعار «سينما لكل الناس» بمشاركة أكثر من 70 فيلماً من 46 دولة على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) بحضور عدد من صناع وهواة الفن السابع.

وتضمن حفل الافتتاح فقرة فنية لفرقة السفارة الهندية في مصر، وتكريم الممثلة سماء إبراهيم ومنفذ الملابس السينمائي رفعت عبدالحكيم.

وجاء الافتتاح مع الفيلم الأسترالي (سمك القرش) للمخرج ناش إدجيرتون في عرضه الأول بالشرق الأوسط وإفريقيا فيما تتواصل باقي عروض الأفلام حتى 21 فبراير في سينما مترو ومركز الحرية للإبداع وقصر ثقافة الأنفوشي.

• 70 فيلماً من 46 دولة على مسرح سيد درويش.