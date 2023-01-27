جون ويليامز أكبر المرشحين سناً في تاريخ الأوسكار

صنع الملحن الأميركي جون ويليامز التاريخ مرة أخرى، عندما حصل على ترشيح للجائزة عن موسيقى فيلم «ذا فابلمانز»، للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرج.

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أنه في سن الـ90، أصبح ويليامز الآن أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.

وحطّم ويليامز، الذي حصل على ترشيحه الـ53 لجائزة الأوسكار، رقمه الشخصي باعتباره الشخص الحي الذي حصل على أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار.