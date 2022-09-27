خالد الظنحاني ضيف «الإسكندرية السينمائي»

يحل الشاعر الإماراتي الدكتور خالد الظنحاني ضيفاً على الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (دورة الفنان محمود حميدة)، الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال الظنحاني: «حضورنا في هذه التظاهرة فرصة للالتقاء بنخبة من النجوم وصناع الفن السابع العرب والدوليين، للتحاور معهم والاطلاع على تجاربهم، وبحث سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز صناعة السينما والإنتاج الإبداعي في الإمارات».