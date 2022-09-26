«زنقة كونتاكت» يفوز بجائزة «مهرجان طنجة»

فاز الفيلم المغربي «زنقة كونتاكت» للمخرج إسماعيل العراقي بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للسينما في دورته الـ22 التي اختتمت مساء أول من أمس، بعد تنافس دام تسعة أيام.

ويحكي الفيلم قصة نجم موسيقى الروك السابق «لارسن سنيك» الذي يعود إلى مسقط رأسه الدار البيضاء ليلتقي برجاء، وتبدأ قصة حبهما في شوارع المدينة ولكن لعنة الماضي تطارد العشيقين فيفران إلى الصحراء هرباً من سوء حظيهما.

والفيلم بطولة خنساء باطما وأحمد حمود وفاطمة عاطف وسعيد باي وعبدالرحمن أوبيهم ومراد الزاوي.