«الكمين».. فيلم إمارتي بمقاييس عالمية

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

طرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، الإعلان الترويجي الاول للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، الذي يسرّد وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين الذي علقوا داخل كمين في وادي جبلي تحت حصار عناصر من المتمردين.

يُعد الكمين أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة طاقم عمل مؤلف من 400 فرد يشمل النجوم الإماراتيين الذين يؤدون الأدوار الرئيسية بالفيلم. وقد صورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات، وهو من بطولة الممثل مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد.

الفيلم قام بإخراجه المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13)، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي (رومان جي إسرائيل، فيكتور فرانكشتاين)، وجنيفر روث (بلاك سوان)، وقام بكتابة الفيلم كلٍ من براندون بيرتيل كاتب (فيلم السرعة والغضب 7)، وكورتيس بيرتل (مسلسل وسام الشرف) بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018 والذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين والكوادر الاستشارية الثقافية، بمن فيهم هناء كاظم وطلال الأسمني وعلوية ثاني وعلياء القزي.

من المقرر طرح فيلم الكمين في دور العرض بدولة الإمارات والمنطقة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news