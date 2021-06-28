«أسوان لأفلام المرأة» يحتفي بمسيرة ماشا ميريل

المصدر: أسوان (مصر) ■ وكالات

تواصلت، أمس، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي تقام نسخته الخامسة بمدينة أسوان التاريخية في صعيد مصر، بمشاركة 33 دولة.

وبجانب عروض الأفلام المشاركة بمسابقات المهرجان، احتفى الحدث، أمس، بالممثلة والمخرجة الفرنسية، ماشا ميريل، التي كرمها المهرجان في حفل افتتاحه، مساء الخميس الماضي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية، إلهام شاهين، والمخرجة الفلسطينية، نجوى نجار، والمخرجة المصرية، ساندرا نشأت، والباحثة السينمائية، منى البنداري، إضافة إلى الممثلة الشابة، دنيا سمير غانم، التي اعتذرت عن عدم الحضور لظروف وفاة والدها ومرض والدتها.

واستعرضت ميريل مسيرتها الفنية، ورؤيتها للسينما المصرية والعربية، وبحسب بيان للمهرجان، الذي تختتم فعالياته اليوم، فإن الممثلة والمخرجة الفرنسية، ماشا ميريل، وُلدت في العاصمة المغربية الرباط، لأب ينتمي لعائلة الأمير الروسي بافل جاجارين، وأم من عائلة أوكرانية نبيلة.

وقدمت ميريل خلال مسيرتها الفنية قرابة 125 فيلماً، بين عامَي 1959 و2012.

وعلى هامش مشاركتها في المهرجان، زارت ماشا ميريل العديد من المعالم السياحية التي تحفل بها مدينة أسوان في أقصى جنوب مصر، إذ تجولت في معبد أبوسمبل الشهير، على بعد 300 كيلومتر جنوب أسوان.

وحفل برنامج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بثلاث ورش عمل.

• الفنانة وُلدت بالرباط لأب ينتمي لعائلة أمير روسي.

• ميريل قدمت خلال مسيرتها الفنية قرابة 125 فيلماً.

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