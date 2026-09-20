بقي مُعلَّقاً 3 أشهر على برج الكهرباء .. هيكل عظمي لشاب مصري على أسلاك الضغط العالي

أثارت حادثة العثور على هيكل عظمي لجثة شاب، معلقة فوق أحد أبراج الضغط العالي في محافظة أسوان، صدمة واسعة في الأوساط المصرية، وسط تحقيقات رجحت وفاته أثناء محاولة سرقة.

وباشرت النيابة العامة في أسوان، التحقيق، عقب العثور على هيكل عظمي لشاب متغيب منذ 3 أشهر، معلقاً بأحد أبراج الضغط العالي للكهرباء، لتنهي لغز اختفاء الشاب طوال تلك المدة.

لكن وبعد العثور عليه، فتحت تساؤلات حول سبب وفاته، في حين رجحت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته تسلق أحد أبراج الضغط العالي بغرض السرقة.

وبدأت الحادثة، حين عثر أحد فنيي شركة الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال صيانة، على بقايا آدمية في موقع تابع لشبكة الكهرباء بدائرة مركز "دراو" في المحافظة، فأبلغ الأجهزة الأمنية، التي بدورها انتقلت على الفور إلى المكان وبدأت أعمال الفحص والمعاينة.

وأظهرت المعاينة الأولية، وجود هيكل عظمي إلى جانب بقايا ملابس وهاتف محمول عثر عليه بالقرب من الموقع، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى شاب عاطل عن العمل من إحدى قرى مركز "كوم أمبو"، سبق الإبلاغ عن تغيبه قبل نحو 3 أشهر.

وبينت التحقيقات المكثفة أن الشاب حاول تسلق أحد أبراج الضغط العالي، فيما يرجح أنها كانت محاولة سرقة لبعض مكونات برج الكهرباء، لكنه تعرض لصعقة أودت بحياته، وبقي جثمانه معلقاً على البرج، دون أن يكتشفه، أحد طوال تلك الفترة.

ومع مرور نحو 3 أشهر، تحلل الجثمان بفعل بقائه في موقعه، وتساقطت بعض العظام على الأرض، قبل أن تلفت الواقعة انتباه أحد الفنيين، ليجري إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى المكان لاستكمال الفحص.

