مخرج روسي ممنوع من المشاركة في مهرجان كان

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

أعلن محامي المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف، أن موكله لن يستطيع حضور مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث يشارك فيلمه الجديد في المسابقة الرسمية، بسبب القرار الصادر في حقه بمنعه من مغادرة الأراضي الروسية.

وأكد ديمتري خاريتونوف أن «كيريل (سيريبرينكوف) لا يمكنه مغادرة الأراضي الروسية»، موضحاً أن هذا الحظر سار حتى نهاية مدة وقف التنفيذ المصاحبة لعقوبة السجن الصادرة بحق المخرج الروسي، أي حتى يونيو 2023.

وحُكم على المخرج البالغ 51 عاماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ودفع غرامة في قضية اختلاس أموال مساعدات عامة، وهو ما ينفيه سيريبرينكوف.

وصدر حكم السجن بحق المخرج على الرغم من المواقف الدولية التي انبرت للدفاع عنه، وعريضة رفعها أكثر من 3000 شخصية من الوسط الثقافي الروسي.

• حُكم على المخرج بالسجن ثلاث سنوات.

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