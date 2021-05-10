دبي تحتضن أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشنت شركة «ماجد الفطيم»، أمس، أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات، بـ«وافي سيتي» في دبي.

ويمتد مركز الترفيه على مساحة طابقين، ويضم «فوكس سينما»، إلى جانب «ماجيك بلانيت» مركز الترفيه العائلي.

وأكدت الشركة أن «فوكس سينما» في «وافي سيتي»، توفر لروّاد السينما تجربة مشاهدة مختلفة، إذ تضم أول شاشة «سامسونغ أونيكس» في الإمارات.

وقال الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم، نائب رئيس مجموعة «وافي»: «إن (ماجد الفطيم) معروفة بتقديم التجارب المبتكرة التي تركز على العملاء، ونحن متحمسون للشراكة معها لإطلاق هذه الوجهة الترفيهية ذات المستوى العالمي، بما تقدمه من مجموعة مميزة من التجارب لجميع أفراد الأسرة لتحقيق المتعة والتسلية». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»، أجناس لحود: «فخورون بالتعاون مع (مجموعة وافي)، التي تتشارك معنا رؤيتنا وشغفنا بتقديم وجهات فريدة ومميزة، لنفتتح أول سينما هجينة ومركز ترفيه عائلي في الإمارات».

وأضاف: «يتطلع الزبائن في الوقت الحالي، إلى طرق أكثر جاذبية وشمولاً لتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء، ولذلك صُممت (فوكس سينما) و(ماجيك بلانيت) في (وافي سيتي) مفهوماً شاملاً يجمع بسلاسة بين وظيفتين ترفيهيتين في تجربة واحدة متنوّعة، ونحن متحمسون للغاية لاستقبال الزوّار». وافتتحت «فوكس سينما» و«ماجيك بلانيت» في «وافي سيتي»، مع الالتزام بالإرشادات، إذ اعتمدت خطة شاملة للتعقيم والتباعد الاجتماعي لضمان حصول الزوّار على تجربة استثنائية مع مزيد من راحة البال والطمأنينة.

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