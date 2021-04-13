سليم ضو أفضل ممثل في مهرجان مالمو

المصدر: رويترز - مالمو

فاز الفلسطيني سليم ضو بجائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ11 عن دوره في فيلم (غزة مونامور) للأخوين طرزان وعرب ناصر. وحصلت المغربية نعيمة المشرقي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (خريف التفاح) للمخرج محمد مفتكر. واقتنص السعودي عبدالعزيز الشلاحي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه (حد الطار)، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (جزائرهم) للمخرجة لينا سويلم.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم (الهدية) للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي.

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