فيلم «مانك» يتصدر السباق لجوائز الأسكار

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

تصدر فيلم «مانك» لديفيد فينشر السباق إلى جوائز الأوسكار في دورتها الـ93؛ إذ حصل على 10 ترشيحات في القائمة التي أعلنتها أمس الإثنين الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها التي تمنح هذه الجوائز المرموقة.

ورُشّح «مانك» الذي يتولى بطولته غاري أولدمان في فئات أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور مساعد (أماندا سيفريد) وعدد من الفئات الفنية.

وتلته مجموعة من الأفلام التي حصلت على ستة ترشيحات، أبرزها «نومادلاند» لكلويه جاو من بطولة فرانسيس ماكدورماند، و«ذي فاذر» للفرنسي فلوريان زيلر من بطولة أنتوني هوبكينز، و«ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» لآرون سوركين من بطولة ساشا بارون كوهين، و«جوداس أند ذي بلاك ميسايا» مع دانيال كالويا، إضافة إلى «ميناري» و«ساوند أوف ميتل».

ويقام احتفال توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل المقبل في لوس أنجلوس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news