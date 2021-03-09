«رايا والتنين الأخير» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (رايا أند لاست دراجون) «رايا والتنين الأخير»، إيرادات السينما في أميركا محققاً إيرادات بلغت 8.6 ملايين دولار. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (توم أند جيري) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 6.6 ملايين دولار.

وجاء فيلم المغامرات الجديد (كايوس إز ووكينج) «سريان الفوضى» في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وديزي ريدلي ومادس ميكلسن وديميان بيشير.

واحتل الفيلم الدرامي «بوجي» المركز الرابع مسجلاً 1.2 مليون دولار.

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