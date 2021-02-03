رئيس «برلينالة» السابق: دور السينما ستعود

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الرئيس السابق لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ديتر كوسليك، إنه يعلق آمالاً كبيرة على عودة دور السينما إلى سابق عهدها مجدداً بعد أزمة فيروس «كورونا». وأضاف كوسليك لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «إنه لم يسمع من قبل هذا القدر من الثناء على الثقافة، كما حصل خلال الجائحة». وتابع: «لذلك أنا واثق بأن دور السينما ستعود، لكنها ستكون مختلفة».

تصريحات كوسليك (72 عاماً)، الذي ترأس مهرجان «برلينالة» في العاصمة الألمانية من عام 2001 حتى عام 2019، جاءت قبل إصدار مذكراته، التي نُشرت في ألمانيا، أمس، والتي يتحدث فيها أيضاً عن مستقبل صناعة السينما.

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