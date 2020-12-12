«القاهرة السينمائي».. فيلم بريطاني ببطولة «المصري» يفوز بالهرم الذهبي

المصدر: القاهرة ■رويترز

فاز الفيلم البريطاني «ليمبو» للمخرج بن شاروك، وبطولة أمير المصري، بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 التي اختتمت الليلة قبل الماضية بدار الأوبرا المصرية.

كما حصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، إضافة إلى جائزة أفضل إسهام فني بالمسابقة الدولية.

وفاز بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج الروسي إيفان آي تفردوفسكي عن فيلم «مؤتمر»، وذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثانٍ للفيلم الوثائقي المصري «عاش يا كابتن» إخراج مي زايد.

وحاز المجري جوليان فرجوف جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «دروس اللغة الألمانية»، بينما تقاسمت جائزة أفضل ممثلة المصرية إلهام شاهين عن دورها في فيلم «حظر تجوّل»، والروسية نتاليا بافلينكوفا عن دورها في فيلم «مؤتمر».

ونال فيلم «50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ» جائزة أفضل سيناريو. كما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم الفلسطيني «غزة مونامور» للأخوين طرزان وعرب ناصر.

وقال رئيس المهرجان المنتج والسيناريست، محمد حفظي، إن الإقبال على مشاهدة أفلام الدورة الـ42 يكاد يكون مماثلاً لما كان عليه في الدورة السابقة، رغم تقليص سعة قاعات العرض بنسبة 50% بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن مبيعات التذاكر تجاوزت 30 ألف تذكرة، وهو ما اعتبره دليلاً على تعطش الجمهور للسينما والفن، وثقة الحضور بمنظمي المهرجان رغم الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع».

وفي مسابقة «آفاق السينما العربية» فاز بالجائزة الفيلم اللبناني «تحت السماوات والأرض» للمخرج روي عريضة، فيما حصل الفيلم اللبناني «نحن من هناك»، إخراج وسام طانيوس، على جائزة أفضل فيلم غير روائي. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السعودي «حد الطار» الذي فاز بطله فيصل الدوخي بجائزة أفضل أداء تمثيلي في المسابقة، كما أشادت لجنة التحكيم بالفيلم المغربي «خريف التفاح» للمخرج محمد مفتكر.

وفي مسابقة «سينما الغد» للأفلام القصيرة؛ فاز بالجائزة فيلم «إيزابيل» للمخرجة المصرية سارة الشاذلي، وحصل فيلم «المباراة» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة «أسبوع النقاد» فاز بالجائزة الفيلم الصيني «الأفضل لم يأتِ بعد» إخراج جينج وانج، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الهولندي «ذهب» للمخرج روجيه هيسب.

ومنح جمهور مهرجان القاهرة السينمائي جائزته التي تقدم بناءً على التصويت المباشر لفيلم «عاش يا كابتن» الذي حصد أيضاً جائزة إيزيس لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اجتماعياً واقتصادياً.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان في مختلف المسابقات مناصفة بين فيلمي «غزة مونامور»، و«نحن من هناك».

لينا شاماميان

قدمت المطربة السورية لينا شاماميان فقرتين غنائيتين، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إحداهما برفقة الموسيقار المصري جورج قلتة، والأخرى برفقة الموسيقي التونسي أمين بوحافة.

محمد حفظي:

«الإقبال على مشاهدة

أفلام الدورة

الـ42 يكاد يكون

مماثلاً لما كان عليه

في الدورة السابقة،

رغم تقليص

سعة قاعات العرض بسبب (كورونا)».

- لجنة تحكيم المسابقة الدولية نوهت بالفيلم الفلسطيني «غزة مونامور» للأخوين طرزان وعرب ناصر.

30

ألف تذكرة، مبيعات الدورة الـ42 للمهرجان.

- المجري جوليان فرجوف فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «دروس اللغة الألمانية».

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