فيلم "اكشن" سعودي يتعرض لهجوم كبير : "اسوأ فيلم في التاريخ"

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

رغم الدعاية التي حظي بها، والميزانية التي رصدت له والتي بلغت 13 مليون ريال سعودي، يواجه الفيلم السعودي "123 أكشن" عاصفة من الهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتهموه بالفشل في تحقيق أي نجاح يذكر، والحصول على صفر إيرادات ما دفع ‏دور العرض للاتجاه لإيقاف عرضه. ووصف البعض الفيلم، الذي بدأ عرضه في 5 نوفمبر الجاري، بأنه أسوأ فيلم في التاريخ بعد حصوله على تقييم 1 من 10 على موقع "IMDB" العالمي. وارجع مغردون عدم الاقبال على مشاهدة الفيلم إلى الإجراءات الاحترازية المصاحبة لازمة "كورونا"، بينما اعتبر البعض أن ضعف الفيلم واعتماده على ممثلين ليس لديهم خبرة بالتمثيل هو السبب الرئيس في فشله.

ورد بطل الفيلم الشاعر زياد بن نحيت عبر حسابه على "تويتر"، على هذا الهجوم قائلا: "السلام عليكم هنا اضع لكم توضيح باختصار حول مشاركتي بالفلم السعودي 321 اكشن من إنتاج شركة N ستارز السعودية وبعض الحسابات اللي تتحدث عن الفلم بدون حتى ما تحضره وهذا يتنافى مع النقد الفني والمهني لأي عمل".

يذكر أن "123 أكشن" من تأليف وبطولة الفنانة ميساء مغربي، ومن إخراج المخرج شادي الرملي، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

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