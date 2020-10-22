«منصة الشارقة للأفلام» تعود بعروض جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن تنظيم النسخة الثالثة من «منصة الشارقة للأفلام» في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر المقبل، والتي تقدم برنامجاً من عروض الأفلام والندوات.

وعمدت المؤسسة إلى تطوير البرنامج العام للمنصة في نسختها الثالثة من خلال مبادرات جديدة، أهمها تقديم عروض الأفلام على الإنترنت، وفي ثلاثة مواقع بالشارقة: سينما سراب المدينة، ومبنى «الطبق الطائر»، ومول «زيرو 6»، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «المُحترَف السينمائي».

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس المؤسسة، إن «المنصة تسعى منذ انطلاقها في 2018، إلى تشجيع ودعم الطاقات السينمائية التي تزخر بها الإمارات والمنطقة، ووضع حجر الأساس لخلق بيئة حيوية تحتضن صناع الأفلام المحترفين والناشئين، وتوفر لهم الدعم مادياً ومعنوياً».

وأضافت «تتيح المبادرات الجديدة التي أضيفت لبرنامج المنصة تشكيل حالة استثنائية من تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين على اختلاف مناهجهم وتجاربهم».

وتشمل عروض المنصة أكثر من 60 فيلماً قصيراً وطويلاً في ثلاث فئات: الروائية والوثائقية والتجريبية.

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