“وساوس”.. أول مسلسل دراما وتشويق سعودي على “نتفليكس”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تبدأ شركة نتفليكس العالمية، اعتباراً من 11 يونيو المقبل، عرض مسلسل “وساوس”، وهو أول عمل درامي وتشويقي سعودي تعرضه الشبكة ضمن أعمالها الأصلية.

وأعلنت الشبكة عبر مونتها، أن المسلسل يمثل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظوراَ مختلفاً للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالمياً.

وسيستمتع بمشاهدة المسلسل أكثر من 182 مليون مشترك حول العالم في 190 بلدا مع توفر الترجمة لـ 20 لغة مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل المكون من ثمان حلقات والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

وقالت رئيسة الاستحواذ و ترخيص المحتوى في Netflix، نهى الطيب: "نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا. ويسلط مسلسل ‘وساوس‘ الضوء على بُعد جديد بإيقاع سريع مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، حيث تقدم كل حلقة لغزاً جديداً يجعل المتابع متشوقاً لمتابعة المسلسل ليكتشف جميع الأسرار في النهاية. نحن سعداء بتقديم المسلسل لمشتركينا في 190 بلداً، حيث سيحصلون على محتوى من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء بالأحداث المشوقة والغامضة في الوقت ذاته".

وبدورها قالت مخرجة ال مسلسل، هناء العمير، : " مسلسل وساوس هو مسلسل تشويق ودراما من إنتاج سعودي وهو تجربة جديدة تحمل أسلوب مختلف في سرد الأحداث و الإخراج بالإضافة إلى أنه التعاون الأول مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما أنه بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية هو مشروع خاص بالنسبة لي وقريب إلى قلبي . بالإضافة إلى أن استحواذ نتفليكس على المسلسل وعرضه أمام 182 مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم ان شاء الله ".

ويقوم المسلسل على العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.

يُذكر أن مسلسل "وساوس" من قصة وتطوير شركة الظواهر الترفيهية السعودية ومن كتابة رولان حسن، وإخراج المخرجة السعودية هناء العمير.

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