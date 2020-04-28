خبر سعيد لعشّاق السينما: 10 أيام مع الأفلام بالمجان على يوتيوب

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

توحّد أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع يوتيوب، بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا المستجد دور السينما، وأدت إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.

وقالت شركتا ترايبيكا انتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث، في بيان أمس الاثنين إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر 10 أيام تحت عنوان «كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي» أفلام اختارتها مهرجانات برلين وكان والبندقية وصندانس وتورونتو وترايبيكا، إلى جانب مهرجانات أخرى، ويبدأ في 29 مايو».

وستُعرض خلال الحدث أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية. ولم تعلن تفاصيل البرنامج، ولن تشمل العروض على الأرجح الأفلام الرئيسة الجديدة التي تعرض للمرة الأولى عادة في مهرجانات للأفلام.

وحرم إلغاء مهرجان كان في فرنسا الذي يقام في مايو، والغموض الذي يكتنف مصير مهرجاني البندقية وتورونتو في سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا منتجي الأفلام من نافذة رئيسة للترويج لأفلامهم الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.

وقال منظمو مهرجان كان أمس الاثنين إنهم فخورون بالمشاركة في الحدث الذي ينظمه «يوتيوب» «لتسليط الضوء على أفلام ومواهب استثنائية حقاً، مما يسمح للجمهور لأن يختبر الفروق الدقيقة في رواية القصص من جميع أنحاء العالم والشخصية الفنية لكل مهرجان».

بينما أشار جين روزنتال، المؤسسة المشاركة لمهرجان ترايبيكا في نيويورك والذي ألغي أيضاً، إلى أن الفكرة هي إلهام البشر عبر الحدود وتوحيدهم أثناء الجائحة. وأضافت «العالم كله في حاجة إلى الشفاء في الوقت الحالي».

ومن بين المهرجانات الأخرى المشاركة مهرجانات مومباي وسراييفو وسيدني وطوكيو ولندن.

ورغم أن الأفلام ستبث مجاناً، فسيُطلب من المشاهدين التبرع لصندوق التضامن من أجل استجابة منظمة الصحة العالمية لمرض كوفيد-19.

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