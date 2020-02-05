ياسمين رئيس تكشف عن كواليس في «لص بغداد»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن مشهد من كواليس فيلم «لص بغداد»، الذي تشارك في بطولته مع النجم محمد عادل إمام، وعدد من الفنانين.

ونشرت ياسمين على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها من كواليس تصوير مشهد المقبرة في الفيلم، الذي تؤدي فيه دور مهووسة التاريخ سلمى سليمان. وعلّقت الفنانة: «بعد مشهد اترمى علينا فيه إسمنت كثير وضحكنا كتير». وتظهر ياسمين في الفيديو ووجهها ملطخ بالإسمنت بعد تصويرها مشهد المقبرة.

يذكر أن «لص بغداد» حقق إيرادات كبيرة منذ انطلاقه في دور العرض. ويعدّ الفيلم أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ويدور حول مغامرة كوميدية، تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود. والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج «سينرجى فيلمز».