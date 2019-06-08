كرارة يحقق رقماً قياسياً: 8 ملايين جنيه في يوم واحد

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حقق فيلم «كازابلانكا»، للنجم أمير كرارة في شباك تذاكر دور العرض المصرية، ثمانية ملايين و51 ألف جنيه، لأول من أمس الخميس، وذلك بعدما حقق في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت إلى ستة ملايين و722 ألف جنيه.

وشهدت دور العرض تدافعاً جماهيرياً كبيراً، للجمهور الذي التف حول كرارة بطل الفيلم، لالتقاط الصور معه وتهنئته بالنجاح الكبير للفيلم.

واستطاع كرارة أن يتخطى الرقم القياسي، الذي كان مسجلاً باسمه من خلال فيلم «حرب كرموز»، الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، إذ حقق ستة ملايين و400 ألف جنيه، كما تخطى أيضاً فيلم «هروب اضطراري» للنجم أحمد السقا، الذي كان حقق ستة ملايين و335 ألف جنيه في موسم عيد الفطر 2017.

فيلم «كازابلانكا» تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تالنت ميديا، وشركة سينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم: مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.