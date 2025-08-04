نجمة مشهورة بابتسامتها وأسنانها المتباعدة تؤمّن على فمها بمليوني دولار

كشفت نجمة عالمية عن قيامها بالتأمين على فمها بمبلغ ضخم، معتبرة أن صحة فمها جزء من الحفاظ على ثقتها بالنفس.

وأعلنت النجمة سينثيا إيريفو عن تأمين فمها بهذا المبلغ بصفتها وجه حملة: «اغسل فمك» الجديدة من ليسترين، إذ وصفت الفنانة والمغنية المعروفة بصوتها القوي وابتسامتها المميزة بأسنانها المتباعدة، العناية بالفم بأنها أساسية في طقوسها اليومية: «لسبب ما، فإن تنظيف أسناني واستخدام غسول الفم - ليسترين تحديداً - يُفتحان لي آفاقاً جديدة»، كما صرّحت لمجلة بيبول، مضيفة: «إنه يُعيدني إلى الحياة قبل أن أُغني أو أتحدث».

وقالت إنه بالنسبة لها، فإن «نظافة الفم ليست غروراً بقدر ما هي ثقة بالنفس واستعداد ومهارة في الأداء. إنها الخطوة الأخيرة قبل دخول دائرة الضوء».

لكن بوليصة التأمين الضخمة على الفم ليست الوحيدة في هذا المجال؛ إذ ثمة أمثلة أخرى للمشاهير الذين يؤمّنون على أجزاء الجسم. وظهرت بوليصة تأمين ماريا كاري التي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار - 35 مليون دولار لكل من ساقيها.

وكشفت عارضة الأزياء هايدي كلوم ذات مرة أن ساقيها كانتا مؤمنتين بنحو 1.4 مليون دولار على الرغم من أنها لاحظت أن إحداهما كانت أقل قيمة من الأخرى بسبب ندبة في الطفولة.

كما أن أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام قاما بالتأمين على ساقيهما بمبالغ مكونة من تسعة أرقام؛ فقد أمن رونالدو عليهما بأكثر من 100 مليون يورو، بينما أمن بيكهام بـ195 مليون دولار.