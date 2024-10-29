فقدنا قيمة عظيمة.. نجوم مصر يودعون حسن يوسف بكلمات مؤثرة: لن ننساك

بكلمات مؤثرة، ودع فنانون مصريون النجم حسن يوسف الذي غاب اليوم عن 90 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالأعمال المتنوعة بين السينما والتلفزيون والمسرح، مؤكدين أن الفن فقد اليوم قيمة وقامة كبيرة، وجزءاً من تاريخه الذي أثر في أجيال.

وكتب الفنان محمد صبحي: «رحل الفنان الكبير وصديقي الغالي حسن يوسف.. أول من آمن بي وشجعني ودعمني بكل طاقته.. كنا على تواصل دائماً.. رحلت عنا لكن فنك الراقي باقٍ».

وأضاف: «وداعاً حسن يوسف.. ستظل بسيرتك الطيبة.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأدعو الله أن يلهم أسرتك الجميلة ويلهم كل محبيك الصبر والسلوان.. لن ننساك».

أما النجمة يسرا فقالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «فقدنا قيمة فنية عظيمة.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

فيما كتب الفنان محمد رمضان: «فقدنا اليوم قامة فنية عظيمة أثرت السينما والتلفزيون.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ووصف الفنان خالد النبوي، الراحل، بالنجم الكبير الذي كان وسيظل «جزءاً من فرحة طفولتنا البريئة»

وكتب الممثل أحمد السقا: «رحل الولد الشقي.. الفنان القدير حسن يوسف. كنت دائماً رمزاً للبهجة والعفوية والابتسامة، وجزءاً من ذكرياتنا الجميلة».

يشار إلى أن حسن يوسف وُلد في العاصمة المصرية القاهرة عام 1934 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية كما درس في كلية التجارة.

وقدم في الستينات والسبعينات مجموعة كبيرة من الأفلام، ومن أبرز أعماله التلفزيونية «ليالي الحلمية» الذي أدى فيه دور توفيق البدري، وكذلك «إمام الدعاة» الذي جسد فيه شخصية الإمام محمد متولي الشعراوي.

كما حرص كثير من الفنانين على نعي الفنان الراحل، واتشحت حساباتهم على مواقع التواصل بالحداد، وصور حسن يوسف بالأبيض والأسود.