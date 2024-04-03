وفاة الفنانة السعودية الشابة شوق أيمن نجمة برنامج «سعودي آيدول»

توفيت الفنانة السعودية الشابة، شوق أيمن والتي شاركت في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، إثر إصابتها في حادث تصادم.

ونشر الفنان السعودي عيسى بن صالح، تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، قال فيها: "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي آيدول شوق أيمن، الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

وتابع في تغريدة أخرى : "كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير..".

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تعرضت شوق أيمن، لحادث مروري لم تُكشف تفاصيله، وأُدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الوفاة المفاجئة وسط صدمة عائلتها ومحبيها ومتابعيها، بعد تعرضها لحادث سير.

وشوق أيمن إحدى متسابقات برنامج "سعودى آيدول" الذي عرض الفترة الماضية ، تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج المسابقات الفنية.