ابنة محمد حماقي في أول ظهور لها.. صورة

شارك النجم المصري محمد حماقي، متابعيه بصورة له مع ابنته فاطمة وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن ملامح صغيرته، كما جمعت الصورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال فعاليات افتتاح كأس موسم الرياض بالسعودية الذي أُقيم مساء الأول من أمس.

وخطفت فاطمة ابنة الفنان المصري محمد حماقي الأنظار فور مشاركته للصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، حيث حصدت عدداً كبيراً من الإعجابات فور نشرها، فيما وضع حماقي قلبين على الصورة فقط، واختار أن يغلق التعليقات.

وفور انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين جمهور الفنان المصري، تفاعل المتابعين بشكل واسع لا سيما بعد انقسام الآراء حول ابنة حماقي، حيث يرى البعض أنها تشبه والدها كثيراً، وهناك من يرى أنها تشبه والدتها سيدة الأعمال نهلة الحاجري.

وتبلغ فاطمة ابنة الفنان محمد حماقي حالياً 6 سنوات، وهي ابنته الوحيدة.

الصورة نقلاً عن مواقع تواصل اجتماعي.