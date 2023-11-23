الحبس عام للفنان محمد رمضان بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في القاهرة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib».

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع «إنستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله. بحسب صحيفة "المصري اليوم"

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفياً من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً «أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده».

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»: إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدي القضايا (من إبريل الماضي)، وأن احدي الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

يذكر أن النيابة العامة أفادت فى بيان سابق بأنها ليست جهة اختصاص بشان قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان»، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.