حفل «مفاجآت» لا ينسى في دبي.. حسين الجسمي وكاظم الساهر يغنيان حتى الثانية صباحاً

بحفل غنائي مكتمل العدد، جمع بين النجم الإماراتي حسين الجسمي، وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، افتتحت الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وحمل الحفل الذي نظم أمس السبت في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي، واستمر حتى الثانية صباحاً، سحر النغم الكلاسيكي الشرقي الذي يتسم به كاظم الساهر، إلى جانب روائع الأغنيات الخليجية والمصرية السريعة التي طبعت مسيرة حسين الجسمي.

افتتح كاظم الساهر الحفل الغنائي الذي نظمته «ذا بيست مومنتس» بأغنية «أراضي خدودها»، لينتقل بعدها إلى «يدُكِ»، ثم أغنية «مو طبيعي»، دون أن تغيب عن الأمسية أبرز القصائد التي غناها وميزت مسيرته، ومنها «مدرسة الحب»، و«حافية القدمين»، و«أحبيني بلا عقد».

ووصف كاظم الساهر خلال اللقاء الصحافي الذي سبق الحفل دبي بالمدينة التي يعتبرها بيته الثاني، متمنياً السعادة لأهلها، ومعبراً عن الشعور بالفخر الذي تقدمه هذه المدينة لكل مواطن عربي، فهي المدينة التي تشهد العمران وكل ما هو جميل في هذا الزمن الصعب.

ووجه الساهر رسالة إلى الجمهور، محملة بالأمنيات الجميلة والسعادة والراحة، ومتمنياً أن يتمكن من تقديم الموسيقى الجميلة لهم باستمرار.

بينما أطل الفنان الإماراتي الملقب بـ«الجبل»، حسين الجسمي على وقع الموسيقى الخليجية مع أغنية «قاصد»، لينتقل بعدها إلى «ستة الصبح»، و«بلغ حبيبك»، و«حتة من قلبي».

وجمع الجسمي خلال الحفل الذي شدا فيه لما يزيد على الساعتين لجمهور دبي، بين الأغنيات الخليجية وكذلك المصرية، مع تقديمه بعض الأغنيات على البيانو.

وأعرب الجسمي خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته بإحياء الحفل الافتتاحي لمفاجآت صيف دبي، إلى جانب كاظم الساهر. وقال: «دبي تجمعنا دائماً بالحب والاحتفالات الجميلة، وسعيد اليوم بهذا الحفل وأتمنى لكل زوار دبي الاستمتاع بالمهرجان، فدبي تدعو الجميع للخير والمحبة والتآخي والسلام».