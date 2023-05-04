حلا شيحة تعلن رغبتها في العودة للتمثيل: عمري ما قلت الفن حرام

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لانتقادات واسعة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رغبتها في العودة إلى التمثيل، وأخذها رأي جمهورها في تقديم نسخة جديدة من شخصية نوسة بفيلم اللبمي التي قدمتها قبل 21 عامًا مع الفنان محمد سعد والفنانة عبلة كامل.

وردت حلا شيحة على أحد تعليقات الجمهور الذي انتقدها لتصريحها السابق بأن الفن حرام، لترد حلا: أنا عمري ما قلت إن الفن حرام.

ونشرت حلا شيحة صورة لشخصية نوسة في فيلم اللمبي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مع تعليق: "إيه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟!؟؟"

وابتعدت حلا شيحة عن التمثيل بعد زواجها من الداعية معز مسعود، في شهر فبراير عام 2021، بعد أن شاركت في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني، الذي صورته قبل زواجها، ومع عرض الفيلم أثارت حلا جدلًا واسعًا؛ حيث تبرأت من مشاهدها في العمل وأعلنت توبتها عن العمل، وقالت "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا يبقى باطل"

ونقلت " القاهرة 24" عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قوله: حلا شيحة ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معي حتى الآن بشأن عودتها للتمثيل، وسنتخذ قرارًا حال تواصلها معي وليس الآن.

وكان أشرف زكي أكد عدم سماحه لعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى، وذلك بعد إعلان حلا تبرؤها من مشاهدها في فيلم مش أنا مع تامر حسني وإساءتها للفنانين.