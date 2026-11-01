قرقاش: لا نؤمن بالحل العسكري ولكننا كما أثبتنا سابقاً مستعدون لأسوأ الاحتمالات ولحماية إنجازاتنا ونموذجنا التنموي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال كلمته في مؤتمر «حوار المنامة» للأمن الإقليمي في مملكة البحرين الذي اختتم أعماله اليوم، أن أمن دول الخليج واحد، وشدَّد على أنه من منظور دولة الإمارات وبقية دول الخليج فإنها لا تريد أن ترى جولة أخرى من المواجهة في المنطقة، بل تريد حلاً دبلوماسياً وسياسياً لهذه الأزمة الممتدة.

وأضاف: "بينما نتابع جهود الوسطاء، على سبيل المثال ما يقوم به القطريون، فإننا نأمل أن نشهد انفراجة، لأنه ليس من مصلحة المنطقة، وليس من مصلحة إيران أيضاً، أن تخوض جولة أخرى من المواجهة".

وأوضح أنه رغم ذلك أثبتت الإمارات من قبل أنها مستعدة لأسوأ الاحتمالات ولحماية إنجازاتها أيضاً ونموذجها التنموي، وتابع "مستعدون لحماية بلدنا ومواطنينا والمقيمين في الإمارات".